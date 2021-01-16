Полузащитник Мариуполя Максим Чех, права на которого принадлежат Шахтеру, признался, может ли позволить себе выпить бокал пива или вина на сборах в Турции.

"Нет, у нас с этим все очень строго. Маркевич запрещает. Когда в отпуске были, то в один день разве что можно было, а во время чемпионата – нет. У нас дисциплина в команде.

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Думаю, если бы наш тренер увидел, что кто-то употребляет алкоголь, то были бы большие неприятности, наверное штраф. Самый большой штраф в своей карьере я платил или в дубле или в U-19 в Шахтере. Где-то 1500 гривен за опоздание, кажется", – признался Чех в интервью Брутальному футболу.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник провел в составе Мариуполя 11 матчей во всех турнирах, однако так и не отметился результативными действиями. К слову, Чех в 2019 году стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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