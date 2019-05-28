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Чех объяснил, в чем состоит ключевая разница между Арсеналом и Челси

22:06 29 Читати українською
Чех объяснил, в чем состоит ключевая разница между Арсеналом и Челси
Петр Чех / фото из соцсетей

Вратарь Арсенала Петр Чех заявил, что "канониры" поспокойнее переживают поражения, чем его бывший клуб – Челси.

 

"Это прозвучит странно, но я думаю, что в целом в Арсенале недостаточно давления. Венгер – настоящий джентльмен. Как бы он не любил проигрывать, он все равно остается джентльменом. Это то, чего я никогда раньше не испытывал.

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В Челси, когда мы проигрывали, в раздевалке было ощущение похорон. Это было так плохо. Если мы играли дома с большой командой, это было похоже на: "О нет, мы не смогли победить дома".

Давление шло отовсюду: от игроков, тренера. С самого начала, когда я перешел в Челси, давление было в каждом матче", – цитирует Чеха Evening Standard.

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Напомним, Арсенал и Челси сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку завтра, 29 мая. Начало в 22:00.

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