Чех объяснил, в чем состоит ключевая разница между Арсеналом и Челси

Вратарь Арсенала Петр Чех заявил, что "канониры" поспокойнее переживают поражения, чем его бывший клуб – Челси.

"Это прозвучит странно, но я думаю, что в целом в Арсенале недостаточно давления. Венгер – настоящий джентльмен. Как бы он не любил проигрывать, он все равно остается джентльменом. Это то, чего я никогда раньше не испытывал.

Челси – Арсенал: прогноз на финал Лиги Европы 2018/19

В Челси, когда мы проигрывали, в раздевалке было ощущение похорон. Это было так плохо. Если мы играли дома с большой командой, это было похоже на: "О нет, мы не смогли победить дома".

Давление шло отовсюду: от игроков, тренера. С самого начала, когда я перешел в Челси, давление было в каждом матче", – цитирует Чеха Evening Standard.

Челси – Арсенал: пресс-конференция Унаи Эмери перед финалом Лиги Европы

Напомним, Арсенал и Челси сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку завтра, 29 мая. Начало в 22:00.