Чех: Мое будущее в Арсенале

Голкипер Арсенала Петр Чех поделился мыслями относительно дальнейшей карьеры

"Был интерес со стороны Наполи, это правда, но мое будущее в Арсенале.

Я не думаю о смене клуба. Сейчас три голкипера будут бороться за место в воротах Арсенала, и я готов", – цитирует Чеха издание Football Italia.

Лено – игрок Арсенала

Напомним, ранее Арсенал объявил о подписании голкипер Байера Бернда Лено.

В прошлом сезоне АПЛ Чех провел 34 матча, 11 из которых были "сухими".