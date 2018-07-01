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Чех: Мое будущее в Арсенале

11:22 43 Читати українською
Чех: Мое будущее в Арсенале
Петр Чех / Фото AFP

Голкипер Арсенала Петр Чех поделился мыслями относительно дальнейшей карьеры

"Был интерес со стороны Наполи, это правда, но мое будущее в Арсенале.

Я не думаю о смене клуба. Сейчас три голкипера будут бороться за место в воротах Арсенала, и я готов", – цитирует Чеха издание Football Italia.

Лено – игрок Арсенала

Напомним, ранее Арсенал объявил о подписании голкипер Байера Бернда Лено.

В прошлом сезоне АПЛ Чех провел 34 матча, 11 из которых были "сухими".

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