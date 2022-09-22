"На тот момент я играл всего 10 месяцев на профессиональном уровне. Помню, мы с папой обсуждали какие-то трансферные предложения из Европы. Одним из вариантов был Шахтер, но я ему сказал: "Не хочу в Украину, там очень холодно".

Впрочем, Шахтер продолжал настаивать, чтобы я приехал, просто поглядеть, как там. Я с папой поехал туда на три дня, посмотреть тренировочные условия и город. Нам действительно понравился проект и все остальное. Они играли в Лиге чемпионов каждый сезон, там уже играли другие бразильцы, например Луис Адриано и Фернандиньо.

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В мой последний день пребывания там они заметили, что я все еще не уверен. Генеральный директор увидел мое лицо и сомнения. Он спросил: "Чего ты хочешь, чтобы остаться – больше денег что ли?". Я ответил: "Дело не в деньгах, это очень серьезный переезд из Бразилии в Украину. Здесь все иначе". Но я решил подписать контракт, считал, что это лучшее место для выступлений в Лиге чемпионов и для того, чтобы потом мог переехать куда-то, например, в Англию или Испанию. Это хорошая витрина, чтобы перейти в топ-лигу.

В конце концов, я остался там на пять с половиной лет, хотя планировал всего на два. Мне понадобился целый год, чтобы адаптироваться ко всему: языку, холоду, тренировкам. Это было тяжело. Зима была суровая, на улице -20 градусов. Но в общем это было хорошее время, у нас была очень хорошая команда. Мы обыграли Челси в Лиге чемпионов, я выиграл столько трофеев", – вспомнил Виллиан в интервью The Athletic.

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