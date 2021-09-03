Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо ожидал, что Украина встретится с трудностями в поединке против Казахстана (2:2).

"В первом тайме было множество моментов, надо было закрывать игру. Может не хватило мастерства, или невезение.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Концовка матча, конечно, вышла инфарктной. Не доиграли полминуты. Надо посмотреть еще раз повтор, проанализировать, почему ошиблись, почему не сработала подстраховка. Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного. Но результат на совести всей команды. Так получилось.

Кстати, накануне матча я не ожидал, что игра в Нур-Султане будет легкой и мы заберем там три очка. Все мы помним матч в Киеве, плюс ситуация в нашей сборной после смены главного тренера. Что с него требовать, если команда собралась за два дня до матча. Считаю, что это ненормально.

Конечно, шансы еще есть, надо играть и настраиваться на Францию. Будет трудно", – цитирует Сабо Meta-ratings.com.ua.

После 4-х матчей квалификации ЧМ-2022 Украина с 4-мя очками остается на втором месте в своей группе.

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