"Чего он сидит в Реале?": Леоненко не понимает, почему Лунин не хочет покинуть Мадрид ради игровой практики
Бывший эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко удивлен ажиотажем вокруг украинского вратаря Андрея Лунина.
"Игра сборной Украины против Ирландии? Хорошей игры я не ожидал, потому что Петраков выпустил всех, кто не играл в стыках. Люди впервые играли вместе. Мы обыграли ирландцев, не имея ни малейшего момента. Может, кто-то дорос до основы сборной, Шапаренко, например? Нет, конечно. Все выглядели одинаково плохо, разве что Миколенко выглядел получше.
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Я хоть Лунина впервые увидел, потому что о нем столько пишут. Я бы на его месте к кубку Лиги чемпионов вообще не подходил и не касался его. УЕФА не случайно написал, что он не заслуживает награды. Я тоже так считаю. Что он сидит в Реале? Думаю, Куртуа свое место никому не отдаст. Если у Лунина есть мозги, пусть идет в аренду, чтобы играть. Так и жизнь пройдет, а он сыграет всего пять игр за Реал. Это ли предел мечтаний?" – поделился Леоненко в интервью Fanday.
Добавим, что Лунин в прошлом сезоне провел 4 поединка за Реал, в которых пропустил 4 мяча (по одному за игру).
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