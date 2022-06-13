"Игра сборной Украины против Ирландии? Хорошей игры я не ожидал, потому что Петраков выпустил всех, кто не играл в стыках. Люди впервые играли вместе. Мы обыграли ирландцев, не имея ни малейшего момента. Может, кто-то дорос до основы сборной, Шапаренко, например? Нет, конечно. Все выглядели одинаково плохо, разве что Миколенко выглядел получше.

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Я хоть Лунина впервые увидел, потому что о нем столько пишут. Я бы на его месте к кубку Лиги чемпионов вообще не подходил и не касался его. УЕФА не случайно написал, что он не заслуживает награды. Я тоже так считаю. Что он сидит в Реале? Думаю, Куртуа свое место никому не отдаст. Если у Лунина есть мозги, пусть идет в аренду, чтобы играть. Так и жизнь пройдет, а он сыграет всего пять игр за Реал. Это ли предел мечтаний?" – поделился Леоненко в интервью Fanday.

Добавим, что Лунин в прошлом сезоне провел 4 поединка за Реал, в которых пропустил 4 мяча (по одному за игру).

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