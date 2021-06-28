"Не хочу выступать советчиком. Скажу только, что сборная Швеции мне сильно понравилась. Это очень непростой соперник, плюс-минус можно сравнить по уровню с австрийцами, даже чем-то похожи по стилю. Но в этом случае больше будет зависеть от нас самих – сможет ли сборная психологически перестроиться. Верю, что так и будет. У Шевченко квалифицированный штаб и они должны настроить ребят на главную игру всего Евро.

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Мне безумно понравился Исак групповом этапе. Видимо, он главное открытие этого Евро. Но чего его бояться? У нас есть такой же молодой Забарный. Просто после Австрии столько грязи полилось на нашу сборную, что кажется, что наши футболисты не так хороши. Но это в корне неправильно", – поделился Михалик в интервью FanDay.

Отметим, что Исак ярко проявил себя на Евро-2020, хотя так и не отметился результативными действиями. Матч Швеция – Украина запланирован на 29 июня, начало встречи в 22:00.

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