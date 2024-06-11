– Оказывается ли на вас давление или дискуссия о том, чтобы позволить российским командам вернуться в турниры УЕФА, несмотря на нападение на Украину?

– Никакого давления нет и никогда не было, чтобы предоставить такое разрешение. Вообще я против любого бойкота. Но в этом случае, после начала войны, мы просто должны были это сделать. И мы были одними из первых, кто это сделал. Не думаю, что футбол в этом случае очень поможет. Но каждый из нас может что-то сделать.

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– Такое влияние не обязательно должно поступать от самой России. Есть ли в УЕФА ассоциации, которые бы хотели вернуть россиян?

– Мы уже обсуждали, не стоит ли возвращать российские молодежные сборные на наши соревнования. Почему это должно касаться детей, которые еще даже не могут голосовать в своей стране? Но сейчас сделать это невозможно, поскольку некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств.

Я до сих пор говорю: детей в России воспитывают под пропагандой, что мы их не любим, ненавидим и не принимаем. В тот момент, когда они приедут сюда и, возможно, встретят других 15-16-летних ребят из Германии, Словении или еще откуда-то, они могут увидеть это по-другому. Но сейчас целое поколение в России воспитывается на еще большей ненависти. Вся ситуация в Европе пугает, – заявил Чеферин в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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