Александер Чеферин решил в этом году отойти от футбольных рамок при вручении статусной награды.

Медики, которые спасли жизнь Кристиану Эриксену во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1), получили награду Президента УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

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Также эту награду разделил с медперсоналом партнер Кристиана по сборной Симон Кьяер, который первым бросился на помощь товарищу, когда Эриксен упал на газон без сознания.

Предыдущие три года награду Президента УЕФА получали Дидье Дрогба (2020), Эрик Кантона (2019), Дэвид Бекхэм (2018).

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