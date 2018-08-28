Чеферин: Видеоповторы в Лиге чемпионов под вопросом, система меня не убедила

Президент УЕФА Александер Чеферин сомневается в целесообразности введения видеоповторов в Лиге чемпионов.

"Я не знаю, откуда появилась информация, что в со стадии 1/4 финала ЛЧ будет действовать система VAR. Мы пока это не обсуждали. К тому же, эта система меня пока не убедила. По-прежнему есть моменты, которые нужно подправить.

Кто решает, когда требуется видеоповтор? Главный рефери или видеоасистент? Болельщики этого не понимают, как и журналисты. Что судьи видят, а чего они не видят?

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По-прежнему много непонятных вещей. Но мы понимаем, что однажды использования видеоповторов станет необходимостью.

Необходимы также правила использования системы. Посмотрите: на ЧМ некоторые видеоасистенты сидели просто так, ожидая конца матча. Один судья сказал мне: когда случилась проблема, я поднес палец к уху, и меня оставили одного.

Посмотрите на ситуацию Сербии: в матче со Швейцарией им не поставили пенальти, хотя в других играх давали и за меньшие нарушения", – цитирует Чеферин издание Football Italia.

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