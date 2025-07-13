Руководитель УЕФА Александер Чеферин полностью проигнорировал Клубный чемпионат мира-2025, проходящий в США, на фоне обострения напряжения между УЕФА и ФИФА.

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Как отмечает The Athletic, главы других континентальных конфедераций хоть раз посетили матчи турнира, тогда как Чеферин – который, кстати, занимает должность вице-президента ФИФА – ни разу не появился на соревнованиях. По словам источников, знакомых с ситуацией, но не уполномоченных выступать публично, руководство УЕФА беспокоится из-за вмешательства ФИФА в клубный футбол, а также из-за потенциального расширения Клубного чемпионата мира, которое может стать угрозой для доминирования Лиги чемпионов.

В субботу, во время брифинга в Trump Tower на Манхэттене, президент ФИФА Джанни Инфантино отказался исключать возможность увеличения количества европейских команд в будущих розыгрышах турнира. Кроме того, он избежал прямого ответа на вопрос The Athletic по изменению формата с четырех до двух лет.

Журналисты также обратились к УЕФА с вопросом, почему Чеферин не посетил ни одного матча КЧМ, несмотря на то что в турнире принимали участие 12 европейских клубов, в частности Реал, ПСЖ и Челси, которые дошли до полуфинала. В ответе пресс-службы УЕФА говорится: "Если вы вдруг забыли, все внимание УЕФА и президента сейчас сосредоточено на женском Евро. Это большое событие для нас, и, как можно понять, оно требует значительного привлечения и внимания".

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