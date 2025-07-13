Чеферин устроил молчаливый бойкот КЧМ – УЕФА боится за авторитет Лиги чемпионов
Президент УЕФА Александр Чеферин не появился ни на одном матче КЧМ, несмотря на участие 12 европейских клубов.
Руководитель УЕФА Александер Чеферин полностью проигнорировал Клубный чемпионат мира-2025, проходящий в США, на фоне обострения напряжения между УЕФА и ФИФА.
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Как отмечает The Athletic, главы других континентальных конфедераций хоть раз посетили матчи турнира, тогда как Чеферин – который, кстати, занимает должность вице-президента ФИФА – ни разу не появился на соревнованиях. По словам источников, знакомых с ситуацией, но не уполномоченных выступать публично, руководство УЕФА беспокоится из-за вмешательства ФИФА в клубный футбол, а также из-за потенциального расширения Клубного чемпионата мира, которое может стать угрозой для доминирования Лиги чемпионов.
В субботу, во время брифинга в Trump Tower на Манхэттене, президент ФИФА Джанни Инфантино отказался исключать возможность увеличения количества европейских команд в будущих розыгрышах турнира. Кроме того, он избежал прямого ответа на вопрос The Athletic по изменению формата с четырех до двух лет.
Журналисты также обратились к УЕФА с вопросом, почему Чеферин не посетил ни одного матча КЧМ, несмотря на то что в турнире принимали участие 12 европейских клубов, в частности Реал, ПСЖ и Челси, которые дошли до полуфинала. В ответе пресс-службы УЕФА говорится: "Если вы вдруг забыли, все внимание УЕФА и президента сейчас сосредоточено на женском Евро. Это большое событие для нас, и, как можно понять, оно требует значительного привлечения и внимания".
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