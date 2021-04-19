Президент УЕФА Александр Чеферин неоднократно говорил о своих дружеских отношениях с владельцем Ювентуса Андреа Аньелли, но что-то пошло не так.

"Не хочу много говорить об Аньелли. Для меня, наверное, это самое большое разочарование из всех случаев. Я никогда не видел человека, который столько раз лгал бы. И так настойчиво! Невероятно.

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В субботу, когда появились слухи, он сказал мне: "не переживай, ничего не происходит". Дальше он сказал: "позвоню через час". И выключил телефон. На следующий день мы слышим это объявление. Президент организации с 247 клубами просто сбежал из нее – я такого в жизни не видел. Я не хочу каких-то личных конфликтов, но я удивлен, что люди могут так далеко зайти.

Я много чего повидал, но такого не видел никогда. Очевидно, жадность – настолько сильное чувство, что у некоторых людей испарились человеческие ценности. Но мы другие – и останемся другими. Всегда здорово узнавать, кто есть кто.

В пятницу они единогласно поддержали реформы – очевидно, уже подписав другие бумаги. Вудворд, Аньелли, Газидис, Флорентино Перес – все они. Не знаю, нужно ли мне объяснять, что я о них думаю или нет", – цитирует Чеферина Marca.

Напомним, Андреа Аньелли был председателем ассоциации европейских клубов. Функционер покинул эту должность накануне после объявления о создании нового турнира.

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