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Чеферин просил Интер и Рому сняться с Лиги Европы

15:59 104 Читати українською
Чеферин просил Интер и Рому сняться с Лиги Европы
Интер / ФК Интер

УЕФА прибегал к различным способам, чтобы матчи Лиги Европы прошли без переносов.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин предлагал итальянским клубам Интеру и Роме сняться с 1/8 финала Лиги Европы, чтобы продолжить проведение турнира, однако представители команд ответили отказом, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

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Ранее на официальном сайте УЕФА сообщили об отмене матчей 1/8 финала Лиги Европы Севилья – Рома и Интер – Хетафе. Поединки должны были состояться сегодня, 12 марта.

К слову, сегодня Ла Лига объявила о временной паузе на два тура в Примере и Сегунде. Ранее Италия до 3 апреля прекратила розыгрыш Серии А.

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Теги
Лига Европы УЕФА Александер Чеферин Лига Европы 2019/20 Интер Интер Рома Рома
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