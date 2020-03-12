Чеферин просил Интер и Рому сняться с Лиги Европы

УЕФА прибегал к различным способам, чтобы матчи Лиги Европы прошли без переносов.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин предлагал итальянским клубам Интеру и Роме сняться с 1/8 финала Лиги Европы, чтобы продолжить проведение турнира, однако представители команд ответили отказом, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

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Ранее на официальном сайте УЕФА сообщили об отмене матчей 1/8 финала Лиги Европы Севилья – Рома и Интер – Хетафе. Поединки должны были состояться сегодня, 12 марта.

К слову, сегодня Ла Лига объявила о временной паузе на два тура в Примере и Сегунде. Ранее Италия до 3 апреля прекратила розыгрыш Серии А.

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