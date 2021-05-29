"Я за "Финал четырех" в Лиге чемпионов. Он может быть отличным, эффективным с точки зрения доходов, если все сделать как надо. Но каждый должен выразить свою точку зрения. Мы обсуждаем это, но ничего еще не решено. Нам понравился "Финал восьми" в прошлом году в Португалии. Но "Финал восьми" продолжается более двух недель, это слишком много.

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У "Финала четырех", если проводить его после 2024-го, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделя футбола может быть связана с другими мерами, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей",– приводит слова Чеферина L`Equipe.

Напомним, что прошлый розыгрыш Лиги чемпионов проводился в формате "Финала восьми" – вместо двухматчевого противостояния команды определяли победителя в одном поединке на нейтральном стадионе.

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