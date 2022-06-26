"Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но логика проста. Чем меньше матчей – тем меньше денег. Жаловаться должны простые рабочие, которые на заводе зарабатывают тысячу евро в месяц, а не футболисты.

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Все хотят больше матчей, но не готовы ничем жертвовать. Клубы хотели по 10 игр на групповом этапе Лиги чемпионов. Будут иметь по 8, это нормальное количество.

Национальные лиги должны состоять из 18 команд, но президенты против. А еще они должны понять, что два национальных кубка – это слишком много", – сказал Чеферин в интервью Gazetta dello Sport.

Юрген Клопп и Пеп Гвардиола неоднократно критиковали УЕФА за перегруженный календарь. Немец звереет всякий раз, когда начинается разговор о Лиге наций.