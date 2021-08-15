Президент УЕФА Александр Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью одного из лучших бомбардиров мирового футбола – Герда Мюллера.

"Герд Мюллер был одним из величайших нападающих, которых мы видели. Благодаря невероятному таланту к забитым мячам, практически несравненному по сей день. Он был известен не только в Германии или Европе, но во всем мире.

Умер легендарный Герд Мюллер

От имени всего европейского футбольного сообщества я хочу в этот тяжелый момент выразить скорбь от ухода великого игрока, а также соболезнования его семье, друзьям и бывшим товарищам по команде", – приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Напомним, 15 августа перестало биться сердце Герда Мюллера, который умер после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Несколько месяцев знаменитый экс-форвард боролся за свою жизнь в реанимации, но итог оказался неутешительным.

"Я – Мюллер, бомбардир из Нердлингена". Легендарный Герд ушел в лучший мир