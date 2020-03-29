Чеферин отказался взять вину за проведение матча Лиги чемпионов, который стал "биологической бомбой" коронавируса

Президент УЕФА не желает принимать ответственность за проведение матча 1/8 финала ЛЧ между Аталантой и Валенсией.

"Решение не могут быть приняты за один день. Есть контракты, соглашения... Когда проводился матч Валенсия – Аталанта, границы были открыты, а в день игры у ворот стадиона было 5000 болельщиков. Мы всегда придерживаемся рекомендаций власти.

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Мне также приходится иметь дело с идиотской критикой поездки в Милан. 19 февраля никто не знал, что Ломбардия окажется центром эпидемии. Кто мы такие, чтобы запрещать подобное? Там есть своя власть", – заявил Алексендер Чеферин в интервью La Republica.

Согласно информации некоторых СМИ, матч 1/8 финала Аталанта – Валенсия, который провели на Сан Сиро, итальянские власти считают главной причиной вспышки коронавируса в Ломбардии.

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