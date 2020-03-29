toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Чеферин отказался взять вину за проведение матча Лиги чемпионов, который стал "биологической бомбой" коронавируса

19:22 75 Читати українською
Чеферин отказался взять вину за проведение матча Лиги чемпионов, который стал "биологической бомбой" коронавируса
Александер Чеферин / Фото Niall Carson - PA Images

Президент УЕФА не желает принимать ответственность за проведение матча 1/8 финала ЛЧ между Аталантой и Валенсией.

"Решение не могут быть приняты за один день. Есть контракты, соглашения... Когда проводился матч Валенсия – Аталанта, границы были открыты, а в день игры у ворот стадиона было 5000 болельщиков. Мы всегда придерживаемся рекомендаций власти.

"Матч Аталанта – Валенсия был биологической бомбой": футбол стал одной из главных причин итальянской трагедии

Мне также приходится иметь дело с идиотской критикой поездки в Милан. 19 февраля никто не знал, что Ломбардия окажется центром эпидемии. Кто мы такие, чтобы запрещать подобное? Там есть своя власть", – заявил Алексендер Чеферин в интервью La Republica.

Согласно информации некоторых СМИ, матч 1/8 финала Аталанта – Валенсия, который провели на Сан Сиро, итальянские власти считают главной причиной вспышки коронавируса в Ломбардии.

"Футбол уже никогда не будет таким, как раньше", – УЕФА сделал печальный прогноз относительно возобновления игры

blog_ava
Головко назвал единственного тренера, которого опасался Лобановский
07:30
990
Теги
Аталанта Аталанта Лига чемпионов УЕФА Александер Чеферин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
3
час
:
37
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук