Чеферин: Еще не настало время, чтобы перестать разводить Россию и Украину на жеребьевке

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть между собой в ближайшее время.

"Почему УЕФА при жеребьевке разводит Россию и Украину? Безопасность – одна из самых важных вещей. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы.

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Принимая решение относительно любого своего турнира, мы всегда думаем о безопасности. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу.

История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему этого не произойдет. Футбол полон неожиданностей. Представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020, тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", – заявил Чеферин в комментарии РИА Новости.

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