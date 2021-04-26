"Некоторые тренеры и игроки говорят, что матчей слишком много. Мы всегда можем сделать меньше матчей, но зарплате игроков и тренеров придется подстроиться. Ты не можешь генерировать меньше продукта и постоянно зарабатывать больше.

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Я читал людей, которые говорили: "Мы не хотим, чтобы было больше матчей". Меня это устроит. Правда, устроит. Если Лига Чемпионов останется в своем нынешнем виде, она, как и раньше, будет лучшим турниром в мире.

Наша реформа обусловлена ​​тем, что клубам нужна помощь в преодолении финансового кризиса. Мы можем продолжать в том же духе, но тогда клубы будут становиться банкротами. И кому это больше всего навредит? Их фанатам.

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Если мы хотим помочь клубам в столь сложной финансовой ситуации, мы должны зарабатывать больше. Чтобы зарабатывать больше, система должна давать больше продукта. Мы всегда были готовы к диалогу, но проблема в том, что отдельные клубы тайно строили планы о Суперлиге. Вчера я узнал, что они планировали Суперлигу три года, и это невероятно. Три года, и параллельно вы договариваетесь с УЕФА!" – цитирует Чеферин Daily Mail.

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