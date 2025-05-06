Президент УЕФА Александер Чеферин резко высказался относительно стадионов в Италии после того, как заявка Сан-Сиро на проведение финала Лиги чемпионов-2027 была отклонена.

"Я считаю, что футбольная инфраструктура в Италии – это позор. Италия – одна из величайших футбольных наций, вы выигрывали много чемпионатов мира, Евро, Лиги чемпионов. И в то же время среди всех великих стран у вас – бесспорно худшая инфраструктура.

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Если честно, мне уже надоели эти итальянские разговоры об инфраструктуре, потому что все, что мы слышим – это лишь слова. Я надеюсь, что Италия что-то сделает. Клубам нужна помощь от правительства, муниципалитетов, а также частных инвесторов. Пришло время действовать, потому что ситуация просто ужасная", – цитирует Чеферина Sport Mediaset.

Напомним, что миланский Сан-Сиро претендовал на проведение финала Лиги чемпионов-2027, однако УЕФА отклонила заявку. На проведение решающего матча турнира претендуют Олимпийский стадион в Баку и Ванда Метрополитано в Мадриде (стадион Атлетико).

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