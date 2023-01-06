Действующий президент УЕФА Александер Чеферин останется в должности еще на 4 года.

5 января 2023 был дедлайн для подачи заявок на выборы президента УЕФА. Только один человек зарегистрировал свою кандидатуру – действующий президент Александер Чеферин, сообщает УЕФА в пресс-релизе.

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Таким образом, у словенца не будет конкурентов во время голосования, которое состоится на конгрессе УЕФА 5 апреля в Лиссабоне. Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. Главным его достижением считается победа в борьбе с Европейской Суперлигой.

На том же конгрессе в Лиссабоне будут переизбраны члены Исполнительного комитета УЕФА. Дедлайн для регистрации кандидатов – 5 февраля. Истекает срок пребывания в должности Андрея Павелко, который был избран в Исполком УЕФА в 2019-м.