Чечер и еще два игрока Зари покинут команду, Тимчик – под вопросом

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о кадровых изменениях в команде.

"Леонардо вернется в Спортинг. Александр Тимчик до 30-го июня футболист Зари (в аренде с Динамо, – прим. ред). Обсудим этот вопрос с тренером. На этой позиции у нас есть свои воспитанники.

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Да, хорошо быть Жозе Моуринью – щелкать пальцем, ставить задачи перед руководством, кого купить, кого нет. Мы, к сожалению, даже не Шахтер и не Динамо. У нас по определению такого быть не может. Нужно заниматься своими воспитанниками.

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Олег Чуваев будет искать другую команду. Продлевать контракт с Вячеславом Чечером, как с действующим футболистом, мы не будем", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.