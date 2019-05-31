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Чечер и еще два игрока Зари покинут команду, Тимчик – под вопросом

18:08 117 Читати українською
Чечер и еще два игрока Зари покинут команду, Тимчик – под вопросом
Вячеслав Чечер / фото Е. Кравса

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о кадровых изменениях в команде.

"Леонардо вернется в Спортинг. Александр Тимчик до 30-го июня футболист Зари (в аренде с Динамо, – прим. ред). Обсудим этот вопрос с тренером. На этой позиции у нас есть свои воспитанники.

Чечер по окончании сезона может получить должность в Заре

Да, хорошо быть Жозе Моуринью – щелкать пальцем, ставить задачи перед руководством, кого купить, кого нет. Мы, к сожалению, даже не Шахтер и не Динамо. У нас по определению такого быть не может. Нужно заниматься своими воспитанниками.

Вернидуб: Решение об уходе из Зари было принято после разговора с президентом клуба

Олег Чуваев будет искать другую команду. Продлевать контракт с Вячеславом Чечером, как с действующим футболистом, мы не будем", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

blog_ava
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12:54
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Теги
Сергей Рафаилов Александр Тымчик Александр Тымчик Леонардо Руис Леонардо Руис Олег Чуваев Олег Чуваев Вячеслав Чечер Вячеслав Чечер Заря Заря
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