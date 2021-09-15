Кубок Хорватии, 1/16 финала

Бедня – Осиек – 0:3

Голы: Чеберко, 3, Бочкай, 30, Даку, 77

Осиек был бесспорным фаворитом кубковой встречи. Это было ощутимо с первых мгновений. Именно поэтому на 3 минуте счет уже был открыт – голом удалось отличиться Евгению Чеберко, для которого это был первый мяч за хорватский коллектив.

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Второй раз голкипер Бедни вынимал мяч из своих ворот еще до перерыва. А вот финальную точку во встрече поставил Дака, забив на 77 минуте. Команда Чеберко без проблем разгромила соперника со счетом 3:0.

Напомним, Евгений выступает за Осиек на правах аренды из ЛАСКа с февраля этого года. В общем украинский защитник уже провел 20 поединков за хорватов, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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