Чеберко сыграл второй полный матч в составе ЛАСКа – украинец стал талисманом успехов
Евгений Чеберко помог ЛАСКу пробиться в следующую стадию Кубка Австрии.
Кубок Австрии, 1/8 финала
ЛАСК – АСК Электра – 3:0
Голы: Эггештайн, 2, 15, 34
Хозяева вышли на откровенно проходного соперника – АСК Электра, которая выступает в четвертом дивизионе.
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ЛАСКу хватило одного тайма, чтобы разгромить скромного оппонента. Героем встречи стал Йоганнес Эггештайн. Форвард ЛАСКа отгрузил андердогу три гола, превратив вторую половину в формальность.
Чеберко сыграл лишь второй полный поединок за все время выступлений в Австрии. ЛАСК с украинцем на поле еще ни разу не проигрывал – 5 побед и одна ничья.
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