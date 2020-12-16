Кубок Австрии, 1/8 финала

ЛАСК – АСК Электра – 3:0

Голы: Эггештайн, 2, 15, 34

Хозяева вышли на откровенно проходного соперника – АСК Электра, которая выступает в четвертом дивизионе.

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ЛАСКу хватило одного тайма, чтобы разгромить скромного оппонента. Героем встречи стал Йоганнес Эггештайн. Форвард ЛАСКа отгрузил андердогу три гола, превратив вторую половину в формальность.

Чеберко сыграл лишь второй полный поединок за все время выступлений в Австрии. ЛАСК с украинцем на поле еще ни разу не проигрывал – 5 побед и одна ничья.

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