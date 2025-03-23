Украинские легионеры сыграли свои минуты в МЛС. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 5-й тур

Коламбус Крю – Нью-Йорк Сити – 0:0

Канзас-Сити – Лос-Анджелес – 0:2

Голы: Мартинес, 18, Лонг, 54

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Коламбус Крю и Нью-Йорк Сити поделили очки. Несмотря на то, что хозяева имели огромное преимущество, им не удалось забить хотя бы один гол. В конце концов, как и сопернику. Защитник Евгений Чеберко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Украинец отдал 86 передач, а его точность составила 93%. Это лучший результат среди всех игроков Коламбус Крю. Он поучаствовал в нескольких атаках и даже пробил по воротам, но выше ворот. Чеберко совершил семь выносов, шесть раз вернул потерянный мяч, выиграл два единоборства.

Коламбус Крю находится сейчас на шестой строчке с 9 баллами. Лидирует в таблице Филадельфия с 12, а Интер Майами, за который играет Лео Месси, имеет 10 баллов.

Лос-Анджелес переиграл Канзас-Сити. Мартинес забил на 18 минуте, прорвавшись по флангу и переправив мяч мощным ударом. После перерыва Лонг удвоил преимущество своей команды, удачно сыграв на добивании после подачи стандарта. Артем Смоляков появился на поле, но сыграл лишь одну минут. За короткое время украинец лишь раз прикоснулся к мячу.

Лос-Анджерелес имеет девять баллов и находится на второй строчке. Ванкувер опережает команду Смолякова на три пункта.

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