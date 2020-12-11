Украинский легионер ЛАСКа и игрок сборной Украины Евгений Чеберко попал в символическую команду 6-го тура Лиги Европы.

Чеберко снова получил игровое время в ЛАСКе – команда воспользовалась осечкой Зальцбурга и вырвалась на вершину

Его ЛАСК совершил камбэк в результативном матче против Лудогорца, а сам 22-летний защитник провел на поле весь поединок. Более того, для него это был первый поединок в футболке австрийцев в ЛЕ – удачный дебют несмотря на ошибку во время забитого гола болгар.

Команда Чеберко в группе J заняла третье место и вылетела из Лиги Европы. Ее соперниками на групповом этапе были Тоттенхэм, Антверпен и Лудогорец.

Лига Европы: Тоттенхэм одолел Антверпен, ЛАСК совершил камбэк после ошибки Чеберко, шестое подряд фиаско Яремчука и Ко