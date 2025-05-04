В ночь на воскресенье, 4 мая, в 11-м туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет об играх украинцев читайте на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Коламбус Крю – Шарлотт – 4:2

Голы: Шамбост, 25, Росси, 39 (п.), Джексон, 51, Расселл-Роу, 81 – Заха, 45+2 (п.), Абада, 64

Остин – Миннесота Юнайтед – 0:3

Голы: Санчес, 22 (аг.), Марканич, 35, Перейра, 90+1

Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо – 2:0

Голы: Ордаз, 10, Эбобессе, 79

Удаление: Эскобар, 90+5 (Хьюстон Динамо, вторая желтая карточка)

Монреаль – Филадельфия Юнион – 1:2

Голы: Вриони, 45+3 – Василев, 2, Уре, 84

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Продолжает свою победную поступь Коламбус Крю. На этот раз представитель штата Огайо дома в непростой бойне перестрелял крепкий Шарлотт. Команды устроили настоящее голевое шоу, забив на двоих 6 мячей.

Украинский защитник хозяев Евгений Чеберко уже традиционно вышел в основе и провел на поле весь поединок. Интересно, что в конце первого тайма именно наш земляк помог своей команде заработать пенальти, когда в борьбе с соперником заставил последнего сыграть рукой. Коламбус набрал 24 очка и уверенно возглавляет Восточную конференцию, опережая Филадельфию на 2 пункта.

Остин на своем поле сгорел Миннесоте. Гости отгрузили в ворота техасцев три сухих гола. Украинский защитник Александр Сваток вышел с первых минут и провел на полю все игру. Интересно, что первый мяч хозяева забили сами себе: удар Перейры с острого угла подкорректировал капитан Остина Санчес, Сваток наблюдал, как голкипер легко заберет сферу, однако та подло проскочила между ног вратаря.

Остин после 11-ти туров идет в турнирной таблице Западной конференции на шестой строчке, имея в своем активе 16 очков.

Лос-Анджелес без особых проблем одолел Хьюстон и поднялся в пул команд, претендующих на выход в 1/8 финала турнира. Украинский защитник Артем Смоляков попал в заявку, но весь матч провел на скамейке запасных.

Еще одна команда, за которую выступает украинец – Монреаль – дома проиграла Филадельфии. Пропустив на старте канадцы сумели забить "в раздевалку" и начинали второй тайм с чистого листа. Хозяева держались, однако снова пропустили перед самым свистком, а второй раз отыграться уже не смогли. Украинский нападающий Геннадий Синчук пропустил игру из-за повреждения.

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