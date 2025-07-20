В ночь на воскресенье, 20 июля, в очередном туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет об играх украинцев читайте на "Футбол 24".

МЛС

Коламбус Крю – ДС Юнайтед – 2:1

Голы: Газдаг, 32 (пен.), Лаппалайнен, 78 – Бентеке, 48

Монреаль – Чикаго Файр – 0:2

Голы: Кейперс, 13, Эллиот, 54

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:3

Голы: Буанга, 26, 67, Дилросун, 31 – Габриэль, 36 (пен.), 79, Йосида, 90+7

Удаление: Сегура, 90+1

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Коламбус Крю одержал непростую победу над ДС Юнайтед. Клуб Евгения Чеберко вышел вперед на 32-й минуте после гола Газдага с пенальти.

Незадолго после перерыва ДС Юнайтед отквитал один мяч – отличился Бентеке. Счет долгое время оставался ничейным, но под конец второго тайма хозяева забили второй гол. После победы над ДС Коламбус занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Украинский защитник команды Евгений Чеберко вышел в основе и отыграл весь матч.

Монреаль уступил дома Чикаго Файр. Гости забили уже на 13-й минуте, а во втором тайме увеличили свое преимущество благодаря голу Эллиота. Украинский форвард Монреаля Геннадий Синчук вышел в основе своего клуба и провел на поле 63 минуты. Сейчас Монреаль располагается на последнем, 15-м месте Восточной конференции, в активе команды 15 очков.

Лос-Анджелес дома выдал результативную ничью с Лос-Анджелес Гэлакси. Хозяева вели в счете 2:0 благодаря дублю Буанга, Гэлакси отквитал один мяч благодаря пенальти. После перерыва Лос-Анджелес вернул себе преимущество в два мяча, но растерял его, пропустив третий гол на 90+7-й минуте. Украинский защитник Артем Смоляков вышел на замену в конце основного времени матча.

Клуб украинца набрал 36 очков и сейчас идет на пятой строчке Западной конференции.

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