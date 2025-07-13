В ночь на воскресенье, 13 июля, в очередном туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет об играх украинцев читайте на "Футбол 24".

МЛС

Цинциннати – Коламбус Крю – 2:4

Голы: Буха, 1, Эвандер, 5 – Росси, 42, Арфстен, 45+3, Робинсон, 59 (аг.), Хабрун, 90+3

Орландо Сити – Монреаль – 1:1

Голы: Охеда, 28 – Овусу, 83 (п.)

Остин – Нью-Ингленд Революшн – 0:0

Лос-Анджелес – Даллас – 2:0

Голы: Ордас, 31, Буанга, 45 (п.)

Синчук с Монреалем не сумел пробиться в полуфинал, сыграв вничью – украинец поучаствовал в голевой атаке

Коламбус Крю на выезде пощекотал нервы своим болельщикам в матче с Цинциннати. Представитель штата Огайо уже на 5-й минуте "горел" со счетом 0:2. Однако под конец тайма Росси сумел возродить интригу, а уже в добавленное время Арфстен восстановил статус-кво.

Во второй половине встречи тоже все решили последние мгновения: на 90-й минуте защитник Цинциннати срезал мяч в собственные ворота, а затем Крю окончательно добили соперника, поднявшись с 41-м очком на четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко вышел в основе и отыграл весь матч.

Монреаль в гостях спас ничью с Орландо Сити. Канадцы пропустили в середине первого тайма и отыграться смогли лишь в конце встречи – экс-форвард Штутгарта Овусу с пенальти восстановил равновесие и установил окончательный счет. Украинский форвард Монреаля Геннадий Синчук вышел в основе и провел на поле 63 минуты.

Ничья принесла Монреалю 15-ое очко, однако оставила на последней строчке Восточной конференции.

Остин дома расписал безголевую ничью с Нью-Ингленд Революшн. Украинский защитник Александр Сваток вышел на замену на 57-й минуте и помог своей команде удержать ворота на замке.

Остин набрал 27 очков и сейчас идет на девятой строчке Западной конференции, которая позволяет принять участие в плей-офф на стадии 1/16 финала.

В еще одном матче Лос-Анджелес одержал уверенную победу над Далласом. Калифорнийцы ограничились двумя голами, забитыми в первом тайме (один из них – с пенальти). Украинский защитник Артем Смоляков попал в заявку команды, однако всю игру провел в запасе.

В результате, Лос-Анджелес набрал 32 очка и занимает шестую строчку в Западной конференции.

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