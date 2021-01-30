"Различия между австрийской Бундеслигой и чемпионатом Украины? Австрийский футбол характеризуется более интенсивным стилем игры, чем в Украине.

ЛАСК с Чеберко проиграл в матче с 6 голами в чемпионате Австрии – украинец стал одним из худших

Многие команды Бундеслиги могут хорошо прессинговать и пытаться попасть в атакующую треть быстро и вертикально. С другой стороны, в Украине доминирует позиционный футбол, он далеко не такой интенсивный, как в Австрии. Уровень игры может быть подобным, но тип футбола очень разный.

Переход в ЛАСК был настоящим вызовом. Моя позиционная игра очень хорошая – именно благодаря стилю игры в Украине. И, конечно, это также важно в ЛАСКе, но другие элементы, такие как интенсивный контрпрессинг, быстрый переход из обороны в атаку или оборонная позиционная игра, играют еще большую роль.

Мне пришлось привыкать к этому первые месяц или два. Тренерский штаб и команда оказали мне действительно большую поддержку – если я ошибусь, они говорят: "Не волнуйся, это может случиться". И это облегчило для меня изучение нашей игровой системы", – поделился Чеберко в интервью официальному сайту ЛАСКа.

Напомним, украинец перебрался в Австрию летом 2020 года и провел в составе ЛАСКа 7 матча, не отметившись забитыми голами.

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