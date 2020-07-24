Чеберко официально представлен в статусе игрока ЛАСКа

Напомним, Заря получила за трансфер капитана молодежной сборной Украины около 300 тысяч евро, а сам Чеберко подписал контракт на 4 года. 22-летний центрбек уже представлен в новом клубе, отмечает Команда 1.

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"У меня есть мечта – попробовать свои силы в Европе. О ЛАСКе слышал, что это команда хорошего уровня, играла в Лиге Европы, хорошо выступает в чемпионате. Думаю, если все получится, для меня это будет хорошим шагом в развитии карьеры в дальнейшем", – сказал Чеберко во время презентации.

Заметим, в сезоне 2019/20 Евгений провел за Зарю 33 матча во всех турнирах и записал в свой актив 2 ассиста.

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