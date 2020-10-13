Известный журналист Игорь Цыганык поделился очередным инсайдом об украинском футболе. Защитник сборной Украины Евгений Чеберко был близок к возвращению на родину.

Заря хотела арендовать центрбека на сезон 2020/21, заявил журналист в своей авторской программе Цыганык LIVE.

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Чеберко был в шаге от возвращения в команду Скрипника. Однако, луганский клуб не смог договориться с австрийским ЛАСКом относительно условий перехода. Как следствие, Чеберко остался в Линце, имея действующий до лета 2024-го контракт с "черно-белыми".

Украинец стал игроком ЛАСКа летом, перебравшись из Зари за 300 тысяч евро. Евгений Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии во 2-м туре местной Бундеслиги, сыграв 45 минут против ВСГ Сваровски. После дебюта защитник ни разу не попал в заявку новой команды.

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