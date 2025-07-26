В ночь на 26 июля в очередном туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет об играх украинских легионеров читайте на "Футбол 24".

МЛС, регулярный чемпионат

Коламбус Крю – Орландо Сити – 1:3

Голы: Росси, 66 (пенальти) – Энрике, 76, 79, Охеда, 90+6

Нью-Ингленд Революшн – Монреаль – 1:3

Голы: Чанкалай, 3 – Овусу, 9, Сили, 36, Эскобар, 90+5

Лос-Анджелес – Портленд Тимберс – 0:1

Гол: Паредес, 45

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Коламбус Евгения Чеберко обидно уступил Орландо Сити. Команда украинца вела в счете до 76-й минуты благодаря голу с пенальти Диего Росси, но быстрый дубль Рамиро Энрике полностью перевернул ход поединка. Охеда в компенсированное время поставил точку во встрече – 1:3. Чеберко отыграл полный матч.

А вот Монреаль Геннадия Синчука наоборот сумел создать камбэк после того, как пропустил первым от Нью-Ингленда. Украинец вышел на поле на 76-й минуте при счете 2:1 в пользу канадцев. В конце концов Монреаль забил еще раз, зафиксировав финальный счет – 3:1.

А вот Артем Смоляков имел крайне мало игрового времени в игре между Лос-Анджелесом и Портлендом. Украинский защитник вышел на замену на 90-й минуте при счете 0:1 и не сумел никак спасти результат для калифорнийцев.