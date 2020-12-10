Чеберко дебютирует в стартовом составе ЛАСКа в Лиге Европы
20:59 - Читати українською
Защитник ЛАСКа Евгений Чеберко впервые выйдет в старте австрийской команды в матче Лиги Европы.
Наставник ЛАСКа Доминик Тальгаммер решил включить украинца в стартовый состав на матч Лиги Европы против Лудогорца.
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Отметим, что этот поединок станет первым для Чеберко за австрийскую команду в рамках этого турнира. Начало Лудогорец – ЛАСК в 22:00.
К слову, Чеберко выходил в 4 матчах в составе австрийцев в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.
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