Че Че уже прибыл в Бразилию – болельщики Сан-Паулу встретили хавбека Динамо в аэропорту

Бразильский хавбек киевского Динамо Че Че близок к переходу в Сан-Паулу.

Че Че уже прилетел в Бразилию, где в местном аэропорту игрока встретили болельщики его будущего клуба.

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Футболист сегодня пройдет медобследование, чтобы завершить свой переход в Сан-Паулу. Бразильские СМИ сообщают, что презентация Че Че состоится завтра, 2 апреля.

Напомним, бразильский клуб длительное время вел переговоры с киевским Динамо об аренде футболиста, но киевляне готовы были только на полноценный трансфер за сумму, которая была бы не меньше той, которую "бело-синие" заплатили за Че Че.

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