Бывший полузащитник Динамо Че Че перебрался в новый клуб в Бразилии.

Че Че в составе Атлетико Минейро / фото из открытых источников

Ботафого закрыл трансфер Че Че из Сан Паулу, сообщает Goal. "Одинокая звезда" согласилась заплатить 5 млн реалов Атлетико Минейро за хавбека (3 млн евро) за 70% прав на игрока.

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Отмечается, что эта сумма – компенсация за досрочно разорванное арендное соглашение, ведь права Че Че принадлежали Сан Паулу. Ботафого возглавляет экс-наставник Шахтера Луиш Каштру.

Добавим, что Че Че выступал за киевское Динамо с лета 2018 по апрель 2019 года. За это время бразилец провел 16 матчей за "бело-синих", в которых отличился 1 ассистом.

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