Че Че рассказал о проявлениях расизма в Украине

Бывший бразильский хавбек Динамо Че Че рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в Украине.

"Был эпизод с проявлением расизма. Кроме того, я хотел играть во всех матчах, но этого не было. Я участвовал во встречах дубля. Для украинцев это нормально, но бразильцы к этому не привыкли, поэтому им это не нравится.

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Но в целом – это был хороший опыт. Я стал более зрелым, научился больше ценить свою семью, проводить больше времени дома с женой и сыном.

Проявление расизма? Таких эпизодов было несколько, во время матчей. С болельщиками Динамо не было таких моментов, это были фанаты соперников, которые иногда называли меня черным.

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Я знал, что такое может произойти, поэтому это сильно на меня не повлияло. Я знал, что еду в страну с совершенно другой культурой, где, к сожалению, чернокожие люди в меньшинстве. Я хорошо знаю, какие у меня цвет кожи и раса, следовательно, никаких проблем не было", – цитирует Че Че Lance!.