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Че Че: Пропустив пять игр, я вышел на поле и сразу принес пользу команде

26 октября 16:41 239 Читати українською
Че Че: Пропустив пять игр, я вышел на поле и сразу принес пользу команде
Че Че / Соцсети

Хавбек киевского Динамо Че Че рассказал о победном матче с Ренном и своей адаптации в Европе.

"Я очень рад, что помог команде своим результативным действием. Также доволен, что, пропустив пять игр, я наконец вышел на поле и сразу принес пользу команде. Поэтому сейчас я счастлив.

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Европейский футбол? Команды исповедуют здесь более физический футбол. В Бразилии у тебя больше времени на то, чтобы подумать, принять решение, соперник не опекает тебя так плотно. Также в Европе футбол более скоростной, динамичный.

Адаптация – это длительный процесс, она продолжается день за днем, от тренировки к тренировке. Я должен много работать и каждый день пытаться становиться лучше, чем вчера. Чувствую, что постепенно привыкаю к ​​новому для себя футболу и прогрессирую", – цитирует Че Че официальный сайт Динамо.

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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