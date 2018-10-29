Че Че: Пропустив пять игр, я вышел на поле и сразу принес пользу команде

Хавбек киевского Динамо Че Че рассказал о победном матче с Ренном и своей адаптации в Европе.

"Я очень рад, что помог команде своим результативным действием. Также доволен, что, пропустив пять игр, я наконец вышел на поле и сразу принес пользу команде. Поэтому сейчас я счастлив.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Европейский футбол? Команды исповедуют здесь более физический футбол. В Бразилии у тебя больше времени на то, чтобы подумать, принять решение, соперник не опекает тебя так плотно. Также в Европе футбол более скоростной, динамичный.

Адаптация – это длительный процесс, она продолжается день за днем, от тренировки к тренировке. Я должен много работать и каждый день пытаться становиться лучше, чем вчера. Чувствую, что постепенно привыкаю к ​​новому для себя футболу и прогрессирую", – цитирует Че Че официальный сайт Динамо.

"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано