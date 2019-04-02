Экс-хавбек Динамо Че Че прокомментировал свой переход в Сан-Паулу.

"С самого начала переговоров я очень переживал, я хотел перебраться сюда. Проект, который мне представили в Сан-Паулу, просто невероятный. Опять работать с Кукой, имея необходимую уверенность.

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Руководство также рассчитывает на меня. Знаю, что от меня ожидают многого, так что надеюсь оправдать ожидания.

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Мои отношения с Кукой начались с его приглашения, когда я еще был футболистом Аудакса. После этого мы много работали вместе и побеждали. Надеюсь, сможем повторить. Также рассчитываю, что смогу побороться за титулы на новом месте", – цитирует Че Че Globoesporte.