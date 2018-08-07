Че Че: Мы должны оставаться хладнокровными, чтобы достичь результата

Полузащитник Динамо Че Че поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификационного раунда Лиги Чемпионов против Славии

"Играть в Лиге чемпионов – мечта каждого футболиста. Волнение? Его нужно преодолеть до стартового свистка. На протяжении матч мы должны оставаться хладнокровными, чтобы достичь результата.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Конечно, хотелось бы забить гол, однако самое главное – помочь команде победить.

Моя адаптация? Семья уже приехала в Киев и очень мне помогает", – цитирует бразильца Blogosfera UOL.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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