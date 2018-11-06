Че Че: Много работаю, чтобы получить больше игрового времени

Хавбек Динамо Че Че следит за Палмейрасом, за который играл раньше, и хочет попасть в основу киевского клуба.

"Я разговаривал с Дуду, слежу за матчами Палмейраса. Думаю, им осталось совсем немного для того, чтобы стать чемпионом. Команда заслужила это своей работой.

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Что касается качества жизни в Украине, то у меня все хорошо. Я и моя семья очень счастливы здесь. Здешний футбол отличается от бразильского. Многие физического контакта, но я старательно тренируюсь, чтобы получать больше игрового времени", – цитирует бразильского хавбека портал torcedores.

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