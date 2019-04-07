Че Че и Буэно провели первую тренировку в составе Сан-Паулу

Новички Сан-Паулу приняли участие в открытой тренировке команды перед матчем с Палмейрасом.

Футболисты Сан-Паулу провели открытую тренировку для своих болельщиков перед ответным матчем чемпионата Паулиста с Палмейрасом.

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Среди игроков присутствовали и бывшие киевские динамовцы Че Че и Витор Буэно. Также с командой тренировался еще один звездный новичок Сан-Паулу Алешандре Пато. Соответствующее фото опубликовал у себя в Instagram ФК Сан-Паулу.

Матч Палмейрас – Сан-Паулу состоится в воскресенье, 7 апреля, в 22:00 по киевскому времени.