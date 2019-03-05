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Че Че еще может перейти в Сан-Паулу, – журналист

21:06 73 Читати українською
Че Че еще может перейти в Сан-Паулу, – журналист
Че Че (слева) / ФК Динамо Киев

Сан-Паулу еще может оформить переход полузащитника Динамо Че Че.

Сан-Паулу оптимистично настроен касательно аренды хавбека Че Че, сообщает бразильский блоггер и журналист Ренато Нуньес в своем Twitter.

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Киевляне не хотят отдавать игрока, которого приобрели прошлым летом у Палмейраса, но есть шанс, что переход таки состоится. Сейчас Че Че не попадает даже в заявку "бело-синих".

Трансферное окно в Бразилии продлится еще месяц.

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