"Я разговаривал с женой. Она знает, что мне очень часто снятся сны, как мы играем на Донбасс Арене. Даже если мы живем в Киеве, то мы из столицы едем на Донбасс Арену, там играем свой матч, и возвращаемся в Киев.

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Сейчас, когда читаешь новости с фронта, это дарит нам надежду. Надеюсь как минимум вернуться на Донбасс Арену как зритель. Может, я уже завершу свою футбольную карьеру, но обязательно туда приеду.

У команды были свои амбиции и мечты – и уже во второй раз их разрушают. Я думаю, это в последний раз, когда нам сбивают эти планы. Мы вернемся, и уже будет строиться такая команда, которая будет бороться за самые высокие места во всех турнирах, в которых играет", – цитирует Кривцова Tribuna.

Напомним, Шахтер вынужден был покинуть Донецк в 2014 году – последняя игра на Донбасс Арене с участием "горняков" датирована 2 мая. После этого "оранжево-черные" играли во Львове, Харькове и Киеве, а сейчас катаются между Варшавой и украинскими городами.

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