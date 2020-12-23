"Как относится ко мне отец? Я бы не сказал, что предвзято. Это не то слово. Больше подходит дефиниция "ответственно", потому что действительно трудно. Он требует от меня гораздо больше, чем от других игроков. У меня нет права на ошибку даже на тренировке. Папа часто может мне "напихать".

Костышин: 2020-й – лучший год в истории Колоса

История с детства? Наверное, когда я играл за академию Динамо. Тогда он приходил на матчи и я плохо выглядел на футбольном поле. У меня с детства такая привычка, когда я играю и отец приходит на матчи, то я всегда оглядываюсь, где он есть.

Если я смотрел на него и он мне показывал ноль, то все – мне после матча "хана". Нужно было исправляться на футбольном поле. Он не показывал один, два или три, только ноль. А если просто хорошо сыграл, то после игры говорил мне об этом", – цитирует Дениса Брутальный футбол.

К слову, Костышин-младший в текущем сезоне провел 14 матчей за Колос во всех турнирах и успел отметиться двумя голами. Клуб из Ковалевки на зимнюю паузу пошел шестым с 18 зачетными баллами.

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