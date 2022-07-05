18-летний английский полузащитник стал игроком Лидса на полноценной основе, сообщает официальный сайт клуба . С "павлинами" он подписал 4-летний контракт.

Манчестер Сити объявил о трансфере хавбека сборной Англии

Пресса ранее информировала, что Гьяби является частью трансфера Калвина Филлипса в Манчестер Сити. Сумма перехода 26-летнего игрока сборной Англии на Этихад составила почти 50 миллионов евро, а Дарко оценили в дополнительные 5,8 млн. Молодой хавбек принадлежал Сити с 2018 года и играл в командах U-18 и U-23. Также в его активе несколько поединков за юношеские сборные своей страны.

Напомним, прошлый сезон подопечные Хосепа Гвардиолы завершили чемпионами, на один пункт опередив Ливерпуль. Лидс едва спасся от вылета и финишировал 17-м.

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