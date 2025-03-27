"Я думаю, что хочу стать тренером. Часть меня верит в это, но с другой стороны, у меня все еще есть некоторые сомнения. После сезона я начну получать тренерские дипломы и проходить курсы УЕФА A и УЕФА B. А потом я посмотрю, что мне делать дальше", – сказал Ромелу в интервью Radio CRC.

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В этом сезоне Лукаку забил за Наполи 10 голов и оформил 9 ассистов в 29 матчах Серии А и Кубка Италии. Также он оформил дубль в ворота сборной Украины в последнем матче за сборную Бельгии.

Ранее Лукаку выступал за Манчестер Юнайтед, Челси, Эвертон, Интер и Рому.

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