Несколько клубов Серии А предлагают окончательно остановить чемпионат

Сезон 2019/20 в Серии А так и может остаться незавершенным из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 24 марта, должно состояться видеозаседание Лиги, где должен решиться вопрос о вероятном возобновлении чемпионата после урегулирования ситуации.

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В то же время, по информации газеты La Stampa, несколько клубов Серии А настроены весьма пессимистично и хотят, чтобы розыгрыш вовсе не возобновлялся, а результат определили уже сыгранные 26 туров.

Однако далеко не всем эта идея нравится, ведь большинство лидеров первенства склонны сначала выслушать мнение власти: стоит возобновлять чемпионат или нет. Сейчас Серия А, как и большинство национальных чемпионатов, приостановлена ​​на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. К тому же Италия – крупнейший центр распространения болезни в Европе.

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