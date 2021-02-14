"В некоторых случаях нужно больше уверенности, чем проверки самого факта. В игру вступает человеческий фактор. В компьютере нет решения – стоит полагаться на свою интуицию.

Дубли Месси и Тринкау в видеообзоре матча Барселона – Алавес – 5:1

Они (VAR) сами стреляют себе в ногу. Они половину Испании превращают в атеистов. Доказано, что есть ошибка минимум 10 см. Вы не можете воспринимать это как догму", – цитирует Итурральде AS.

Заметим, несмотря на отмену этого мяча Месси все же сумел отличиться дублем, а Барселона уверенно победила Алавес со счетом 5:1.

Барселона разгромила Алавес в историческом матче Месси и снова обошла Реал в таблице Ла Лиги