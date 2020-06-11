Чарльтон во второй раз за полгода сменил владельцев – там работает легенда Динамо

У английского клуба Чарльтон Атлетик появились новые владельцы.

Бизнесмен из Манчестера Пол Эллиот завершил процедуру покупки Чарльтона, который выступает в английском Чемпиошипе, сообщает The Sun.

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Консорциум бизнесмена выкупил права на клуб у East Street Investments. Интересно, что ESI приобрел Чарльтон только в прошлом январе. Их правление продлилось менее 5 месяцев. За это время "красные дрозды" одержали лишь две победы и сейчас находятся в зоне вылета из Чемпионшипа.

К слову, в системе Чарльтона работает бывший футболист киевского Динамо Сергей Балтача. Специалист возглавляет одну из команд академии.

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