toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Чарльтон во второй раз за полгода сменил владельцев – там работает легенда Динамо

18:17 102 Читати українською
Чарльтон во второй раз за полгода сменил владельцев – там работает легенда Динамо
Сергей Балтача / фото из соцсетей

У английского клуба Чарльтон Атлетик появились новые владельцы.

Бизнесмен из Манчестера Пол Эллиот завершил процедуру покупки Чарльтона, который выступает в английском Чемпиошипе, сообщает The Sun.

"Если ничего не изменится, будет конец света": Балтача признался, как живет в Англии одним днем из-за коронавируса

Консорциум бизнесмена выкупил права на клуб у East Street Investments. Интересно, что ESI приобрел Чарльтон только в прошлом январе. Их правление продлилось менее 5 месяцев. За это время "красные дрозды" одержали лишь две победы и сейчас находятся в зоне вылета из Чемпионшипа.

К слову, в системе Чарльтона работает бывший футболист киевского Динамо Сергей Балтача. Специалист возглавляет одну из команд академии.

"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського

blog_ava
Клопп блокировал трансфер звезды Шахтера в Ливерпуль – дончане просили "сумасшедшую" сумму
15:00
613
Теги
Англия Чарльтон Чарльтон Чемпионшип Сергей Балтача
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
57
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук